Muricy Ramalho relaciona São Paulo com três novidades

O técnico Muricy Ramalho divulgou neste sábado a lista de relacionados do São Paulo para o duelo com o Vitória, neste domingo, no Morumbi, e confirmou que o time terá três reforços no confronto, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Antonio Carlos, o meia Kaká e o atacante Osvaldo.

Os três jogadores compõem a lista de 21 nomes relacionados por Muricy para o duelo após se recuperarem de lesões. Antonio Carlos se recuperou de dores na panturrilha esquerda, Kaká foi liberado pelos médicos após se livrar de dores na panturrilha direita e fará a sua reestreia no Morumbi, enquanto Osvaldo se recuperou de dores no quadril.

Em compensação, o São Paulo terá cinco desfalques diante do Vitória. O atacante Luis Fabiano segue em recuperação de lesão muscular na coxa direita, os jovens Auro, Lucão e Boschilia estão com a seleção brasileira Sub-20, e o volante Rodrigo Caio ficará longo período afastado dos gramados por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho.

Neste sábado, no CT da Barra Funda, Muricy comandou um trabalho tático e de posicionamento. Depois, os jogadores fizeram um rachão, seguido de um treino de finalização para alguns jogadores e técnico, em campo reduzido, para outros.

Com 20 pontos, o São Paulo ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro e espera encerrar uma série de três tropeços para se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados, que se classificam para a próxima edição da Copa Libertadores.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Laterais: Alvaro Pereira, Reinaldo, Douglas e Luis Ricardo.

Zagueiros: Rafael Toloi, Antonio Carlos, Paulo Miranda e Edson Silva.

Volantes: Souza, Denilson e Hudson.

Meias: Kaká, Paulo Henrique Ganso e Maicon.

Atacantes: Alexandre Pato, Alan Kardec, Ademilson, Osvaldo e Ewandro.