Muricy Ramalho revela alívio com 1ª vitória fora e festeja marca PIRACICABA - O técnico Muricy Ramalho revelou alívio com o fato de que o São Paulo finalmente conquistou, nesta quarta-feira, no triunfo por 3 a 1 sobre o XV de Piracicaba, a sua primeira vitória fora de casa neste Campeonato Paulista. O resultado obtido no duelo válido pela 11ª rodada no Estádio Barão de Serra Negra levou o time do Morumbi aos 18 pontos na vice-liderança do Grupo A do torneio estadual. Com a mesma pontuação e um jogo a menos, o Penapolense é o líder.