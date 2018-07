Muricy Ramalho se consagra como 'mestre' dos pontos corridos do Brasileirão

Veja também:

De 2005 até agora, Muricy havia conseguido três títulos com o São Paulo (2006, 2007 e 2008), um vice-campeonato com o Internacional (em 2005) e uma quinta colocação com o Palmeiras (em 2009) - nesta última, liderou boa parte da competição, mas fracassou no final.

No Fluminense, Muricy voltou a provar seu valor na montagem de uma equipe. Chegou às Laranjeiras em abril, após a eliminação da equipe no Campeonato Carioca, para substituir Cuca, e teve dificuldades para encontrar a melhor formação no início do trabalho. Mas foi capaz de chegar ao título brasileiro.

Apesar de contar com um bom elenco na parte ofensiva, com nomes como Conca, Fred, Deco e Emerson - os últimos dois chegaram durante o Brasileirão -, o sistema defensivo vinha sendo muito criticado pelo torcedor.

Ao contrário do que fazia no São Paulo, Muricy optou pelo esquema com dois zagueiros, promoveu a entrada do volante Fernando Bob na equipe titular e, na reta final da temporada, optou por Ricardo Berna, então terceira opção, como goleiro titular. Como resultado, o Fluminense conseguiu balancear os setores e tornou-se um time equilibrado.

Com a conquista, além de se firmar como o treinador com mais títulos brasileiros em campeonatos de pontos corridos - os outros campeões foram Vanderlei Luxemburgo (2003 e 2004), Antônio Lopes (2005) e Andrade (2009) -, Muricy se tornou apenas o segundo a conseguir ganhar o Brasileirão por equipes paulistas e cariocas. Antes dele, somente Antônio Lopes, campeão com o Vasco em 1997 e com o Corinthians em 2005, havia alcançado tal feito.