Muricy Ramalho sinaliza volta de Renê na vaga de Assunção no Santos

SANTOS - Depois de escalar Marcos Assunção entre os titulares no jogo-treino contra o São Vicente, na quinta-feira, o técnico Muricy Ramalho parece ter mudado de ideia. Neste sábado, ele sinalizou a entrada de Renê Júnior no Santos para a saída do ex-palmeirense no último treino antes da partida contra o XV de Piracicaba, domingo, na Vila Belmiro.

"Pode ser que o Renê volte. É provável. Ele dá mais liberdade para o Arouca e Cícero. E ele está treinando muito bem. O Santos acertou em cheio com esse jogador. E no futuro, vai dar muitas alegrias ao torcedor", apostou Muricy.

A equipe fez um treino tático, fechado, neste sábado, mesmo sendo véspera de jogo. Isso porque o trabalho com bola foi cancelado na sexta por conta do temporal que caia na Baixada Santista. Até a entrevista coletiva de Muricy foi adiada para esta manhã.

O treinador também confirmou que Giva, artilheiro do Santos no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai ganhar uma chance ao lado de André no ataque santista. "É um jogador que tem presença de área, faz gols e se movimenta bastante. Mas as pessoas têm que ter calma, porque é uma estreia e um jogador jovem. Às vezes, um jogador jovem pode até surpreender, mas tem que ter paciência, porque é um menino", disse o técnico, sobre o garoto de 20 anos.

Para enfrentar o XV de Piracicaba, Muricy não vai poder contar com Neymar, suspenso pela expulsão diante da Ponte Preta. O treinador saiu em defesa do seu jogador após as críticas de Pelé.

"Tem que melhorar no setor de transição e ali ele tenta o drible. Ele faz isso desde pequenininho. Mas, no demais, eu não posso interferir. Incentivo ele demais a ir para cima do adversário. Só peço a ele para em alguns setores do campo criar mais. Tem que melhorar o passe também. Ele tem esse jeito individualista mesmo de jogar", explicou.