Muricy Ramalho tem boa evolução e recebe alta de hospital

Muricy Ramalho apresentou boa evolução clínica nas últimas horas e acabou recebendo alta no Hospital São Luiz Morumbi antes do previsto, neste domingo, 28. A previsão inicial era de que o técnico do São Paulo seria liberado na segunda ou terça-feira, mas acabou deixando o hospital nesta manhã.

"O Hospital São Luiz Morumbi informa que o técnico do São Paulo Futebol Clube, Muricy Ramalho, cursou com uma evolução clínica satisfatória e recebeu alta hospitalar esta manhã", informou o hospital, no boletim médico assinado por Sebastião Cesar de Vasconcellos.

Com a alta antes do esperado, fica indefinido o comando do time para o jogo desta terça-feira, contra o Huachipato, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana . A princípio, o auxiliar Milton Cruz seria o substituto do treinador, como aconteceu na noite passada, na partida contra o Fluminense - o time carioca venceu por 3 a 1. O São Paulo ainda não se manifestou sobre quem comandará a equipe na terça.

Muricy passou mal durante o treino do São Paulo na quinta-feira e foi encaminhado para realizar exames, que detectaram uma arritmia cardíaca. Desde então o técnico permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por precaução. Os médicos até aconselharam Muricy a não assistir pela TV o jogo contra o Fluminense.

Esta não foi a primeira vez que Muricy dá um susto por seu quadro de saúde. Em 2011, teve uma crise de hérnia de disco e no ano passado chegou a ser internado por causa de uma diverticulite.