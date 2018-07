Muricy Ramalho testa Borges no lugar de Elano no Santos

SANTOS - Muricy Ramalho testou uma formação mais ofensiva no Santos no treino desta segunda-feira, às vésperas do jogo da volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Libertadores. O técnico trocou Elano por Borges, repetindo a formação do segundo tempo da partida de ida, na Vila Belmiro.

Se mantiver essa mudança, Borges formará o ataque ao lado de Neymar, com Alan Kardec mais recuado, no meio-campo. Ele atuaria com Paulo Henrique Ganso, Arouca e Adriano. Desta forma, o Santos começaria jogando com o mesmo time que terminou o duelo de ida, na semana passada. Na ocasião, Borges entrou no lugar de Elano e melhorou o rendimento dos anfitriões.

Nesta segunda, Elano chegou a treinar entre os titulares, na vaga de Ganso. O meia fez fortalecimento muscular na academia e não apareceu na atividade realizada em campo reduzido. Muricy deu atenção especial ao domínio de bola e movimentação, em um trabalho de titulares contra reservas.

A formação com Borges no time titular deverá ser confirmada nesta terça, durante a última atividade antes do jogo de quarta-feira, no Pacaembu. O Santos, assim, seria escalado com Rafael; Henrique; Edu Dracena, Durval e Juan; Adriano, Arouca, Elano e Alan Kardec; Neymar e Borges.