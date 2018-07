Muricy Ramalho testa São Paulo com Kaká e Toloi como titulares

No primeiro treino com Kaká entre os titulares, o técnico Muricy Ramalho optou por sepultar o esquema 4-2-3-1 que vinha implementando desde o início do ano e montou o São Paulo no 4-4-2, durante um jogo-treino contra o time Sub-17, na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Além de modificar a forma do time jogar, Muricy praticamente confirmou a escalação de Kaká para sua reestreia no São Paulo após 11 anos na Europa. O craque foi liberado pelo Orlando City para jogar já contra o Goiás, neste domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro - anteriormente, o primeiro jogo dele estava previsto para ser com o Criciúma, no dia 2 de agosto, no Morumbi.

Mas não foi a única mudança promovida por Muricy. Além de Kaká - que atuou pela faixa esquerda do campo -, o técnico optou pela volta do zagueiro Rafael Toloi à equipe titular e avançou Rodrigo Caio para a posição de volante. Com isso, Maicon e Osvaldo foram sacados.

Assim, o São Paulo começou o treino com Rogério Ceni; Douglas, Rafael Toloi, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Rodrigo Caio, Ganso e Kaká; Ademilson e Alan Kardec. O atacante Luis Fabiano, com estiramento muscular na perna direita, é o único desfalque da equipe para enfrentar o Goiás.

Diante do Goiás, o São Paulo tentará se recuperar da derrota para a Chapecoense em casa, que derrubou o time para a sexta posição do Brasileirão, com 19 pontos, aumentando para seis pontos a diferença para o líder Cruzeiro. Na última partida como visitante, porém, impressionou na vitória sobre o Bahia por 2 a 0.