Muricy Ramalho testa time são-paulino com 12 jogadores de linha

SÃO PAULO - Aos poucos o São Paulo deixa a parte física em segundo plano e começa a se preparar com bola para a temporada 2014. No primeiro treino realizado no Centro de Formação de Atletas de Cotia, Muricy Ramalho organizou uma atividade tática dividida por setores e deu ideia do time que pensa para o início do Campeonato Paulista - o time estreia dia 19, contra o Bragantino, em Bragança.

Pelo que o treinador deixou à mostra, a equipe será basicamente a mesma que terminou o último ano sob críticas da torcida. O time titular, composto por 12 atletas de linha, teve Rafael Toloi, Rodrigo Caio e Antonio Carlos; Luis Ricardo, Wellington, Denilson, Maicon, Ganso e Reinaldo; Ademilson, Osvaldo e Luis Fabiano. A tendência é que destes, Toloi e Wellington sejam sacados. Douglas treinou separado por causa de dores no púbis.

Desta forma, a única alteração em relação à equipe do ano passado é a entrada de Luis Ricardo na vaga de Paulo Miranda. Muricy ainda aguarda a chegada de reforços para a temporada, mas sabe que as perspectivas não são boas. O acerto mais fácil é com Souza, atualmente no Grêmio. O time gaúcho tem interesse em ficar com Rhodolfo, emprestado pelos paulistas até o meio do ano, e cogita liberar o volante.

Nesta terça-feira o São Paulo faz um jogo-treino com o Marília em Cotia e Muricy poderá testar efetivamente o time. Na quarta-feira será a vez de enfrentar a seleção dos Estados Unidos no CT da Barra Funda. A delegação norte-americana passa por um período de aclimatação no local como parte da preparação para a Copa do Mundo, em junho.