Muricy Ramalho vai testar Miralles, Felipe Anderson e Marcos Assunção

SANTOS - Muricy Ramalho vai aproveitar as ausências de Neymar e Montillo, que estão nas respectivas seleções brasileira e argentina, e Cícero, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, para fazer experiências e dar ritmo de jogo a importantes reservas. Os substitutos no Santos serão Miralles, Felipe Anderson e Marcos Assunção. O treinador terá três dias para fazer os ajustes no time até o jogo contra o Mirassol, quinta, às 21 horas, na Vila Belmiro.

Miralles vinha sendo o segundo melhor jogador do novo Santos até o dia 10 do mês passado, quando sofreu lesão muscular na coxa esquerda na derrota diante do Paulista no Pacaembu. Tinha a promessa de Muricy de continuar no time quando se recuperasse, porém o treinador preferiu manter André. Agora, Miralles volta a atuar não como dono da camisa 9, mas ao lado de André, revivendo a dupla que deu certo em vários jogos do no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. E se for bem, voltará a ser a sombra de André, que não tem jogado bem.

Marcos Assunção é o outro que poderá aproveitar bem a oportunidade porque jogará à frente de Renê Júnior e Arouca, sem a obrigação de marcar e com liberdade para ir à frente tentar finalizações de meia distância, além de ajudar Felipe Anderson na armação do jogo. Pelo alto aproveitamento que vem tendo no ensaio de cobranças de faltas, Assunção será uma nova arma do time nas bolas paradas.

Depois da vitória por 2 a 1 contra o Guarani, sábado à tarde, na Vila Belmiro, Muricy lamentou o terceiro amarelo recebido por Cícero, o que atrapalhou um pouco os seus planos. "As ausências de Neymar e Montillo já eram esperadas, mas sem Cícero foi preciso mudar um pouco o que já estávamos projetando. Mesmo assim vai dar para escalar um time forte", disse o treinador, destacando que os substitutos estão treinando bem.

Depois de um mês com apenas um jogo por semana e tempo de sobra para se preparar, o Santos vai ter uma sequencia de quatro partidas em 10 dias, a partir da próxima quinta-feira, contra o Mirassol, até o dia 31, contra o Oeste, com o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Pacaembu, no meio.