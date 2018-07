Muricy Ramalho vê Flamengo fazer o 'necessário para vencer'

Depois de ver o Flamengo vencer o Macaé por 2 a 0, fora de casa, na noite da última quarta-feira, o técnico Muricy Ramalho evitou exibir euforia com o resultado nesta segunda rodada do Campeonato Carioca, no qual anteriormente o time rubro-negro havia estreado com um empate por 1 a 1 com o Boavista. Para o treinador, a equipe fez apenas o "necessário" para ganhar no estádio Moacyrzão, em Macaé. Entretanto, ele prevê uma evolução maior da equipe com a entrada dos reforços estrangeiros que o clube acaba de contratar: o meia argentino Frederico Mancuello e o volante colombiano Gustavo Cuéllar.

"Os dois times sentiram demais o campo pesado outra vez. Mas fizemos o necessário para ganhar o jogo. A primeira rodada não dá para analisar tanto. Hoje (quarta) estava um campo pesadíssimo, muito calor, e vários jogadores deles não aguentaram com cãibras. Do outro lado, nossos atletas aguentaram bem. A grande diferença para o primeiro jogo foi a parte física", analisou o comandante.

Já ao falar sobre Mancuello e e Cuéllar, Muricy destacou que este final de semana sem jogos no Campeonato Carioca será importante para dar mais "noção de campo" para a dupla, que poderá ficar à disposição do treinador no duelo diante da Portuguesa, na próxima quarta-feira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

"Estamos aproveitando esse tempo para quando estiver pronta a parte administrativa (documentação necessária para estreia) eles jogarem. Vamos fazer um treino especial com eles sexta-feira com os juniores. Precisam de noção de campo. Há muito tempo não fazem isso, vão fazer essa semana. Estão felizes, com muita vontade", ressaltou Muricy, que vê possibilidade de Alan Patrick atuar ao lado de Mancuello no meio-campo titular flamenguista.

"Um cara que enfia essa bola (no meio-campo) é o Alan Patrick. Agora também teremos o Mancuello, que entrou muito bem no Ceará (em amistoso contra o Ceará). Ele deixou uma boa impressão naquele jogo, se deu bem com Emerson, Cirino e Guerrero. É muito inteligente, se posiciona bem e tem uma boa bola parada. Vai nos ajudar bastante", previu, para depois falar mais especificamente sobre Alan Patrick. "Sentiu um pouco o ritmo de jogo, há muito tempo não jogava. Mas tem muita técnica, um bom passe, vai nos ajudar. Às vezes ele poderá jogar com Mancuello, é questão de situação de jogo e treinamento. É possível. São dois atletas que controlam bem o jogo", analisou.

Outro fato destacado por Muricy nesta quarta-feira foi a evolução na qualidade do passe. "Melhoramos bastante o passe errado nesses últimos jogos. É uma coisa importante. Jogadas em profundidade também, acho que esse é o caminho. Quando chegamos pelo fundo é difícil marcar. Estamos melhorando em vários aspectos em que tínhamos problemas", afirmou.