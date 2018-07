Muricy Ramalho vê Santos perto de reeditar bom futebol de 2011

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho está começando a ficar mais satisfeito com o desempenho do Santos nesta temporada. Após o jogo contra o Mirassol, no último sábado, fora de casa, o treinador destacou a evolução da equipe e afirmou que vê aos poucos o time voltando a apresentar o futebol que encantou o País no ano passado, principalmente no primeiro semestre, quando levou os títulos do Paulistão e da Copa Libertadores.

"O Santos está voltando a jogar o que jogava no ano passado, indo para cima do adversário o tempo todo. Fomos para cima contra o Mirassol e sofremos muito pouco, porque estávamos bem postados", destacou o treinador, ao comentar o triunfo por 3 a 1, que deixou a equipe santista na quinta posição do Paulistão.

Muricy ainda destacou a evolução apresentada pelo time nas últimas partidas. "Vimos nos últimos três jogos do Paulista e também contra o The Strongest, na Bolívia, que a quantidade de oportunidades (de gol) que a gente teve foi muito grande. É chato quando não criamos oportunidades. Estamos criando, falta só acertar um pouco mais", enfatizou o treinador.

Disposto a comprovar esta evolução destacada por Muricy, o Santos voltará a campo na próxima quinta-feira, quando enfrentará o Comercial, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.