Muricy Ramalho vê São Paulo pronto para desafios antes da Copa do Mundo

SÃO PAULO - A tabela do Campeonato Brasileiro reserva ao São Paulo compromissos considerados complicados até a paralisação do torneio em função da disputa da Copa do Mundo, pois o time terá pela frente os seis clubes do País que se classificaram para a Copa Libertadores deste ano, além de Corinthians, Fluminense e Coritiba.

O técnico Muricy Ramalho reconheceu que os jogos serão complicados, mas garantiu que a equipe também está pronta para o desafio. "O Campeonato Brasileiro tem pedreiras em todas as rodadas. Essa é a verdade e não temos escolha. Teremos um começo difícil, mas isso faz parte da competição e estamos preparados", avaliou.

Muricy inclusive lembrou que foi diante de adversários difíceis que o São Paulo espantou o risco de rebaixamento no Brasileirão do ano passado, com vitórias sobre Cruzeiro e Internacional, ambas fora de casa, e Flamengo.

"No ano passado, quando a gente vivia um momento muito duro, enfrentamos as pedreiras e conseguimos sair de uma zona ruim na tabela. Nós passávamos por problemas sérios, mas ganhamos a maioria dos jogos e reagimos no campeonato", acrescentou Muricy.

Na rodada de abertura, o São Paulo enfrentará Botafogo no Morumbi no próximo domingo. Depois, o time vai encarar Cruzeiro (fora), Coritiba (casa), Corinthians (casa), Flamengo (fora), Fluminense (fora), Grêmio (casa), Atlético Paranaense (fora) e Atlético Mineiro (casa), em jogos marcados para o período antes da paralisação do Brasileirão em função da Copa do Mundo.