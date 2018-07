Muricy Ramalho vê time sofrer e pede atacante para lugar de Bill

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Depois de o Santos vencer o São Bernardo por 3 a 1, no último sábado, em São Bernardo do Campo, na estreia do Campeonato Paulista, o técnico Muricy Ramalho admitiu que a equipe sofreu para confirmar o seu favoritismo diante de um rival em melhores condições físicas, tendo em vista o fato de o adversário estar a mais tempo treinando para a competição do que o elenco santista.

"Reconheço que o time esteve um pouco abaixo. Enfrentamos uma equipe bem fisicamente, a gente sofreu bastante, mas claro que precisa ter o bom senso de que estamos ainda em pré-temporada. O mais importante é o resultado, é sempre bom estrear com uma vitória", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

O treinador também destacou a necessidade de o Santos buscar a contratação de um novo atacante de área, tendo em vista o fato de que Bill resolveu deixar o clube para atuar no futebol árabe. O jogador era visto como um reserva direto de André, acostumado a jogar como atleta de referência no ataque, e agora o comandante não vê um outro no elenco santista capaz de desempenhar essa função.

"Eu quero outro homem de área. Hoje só tenho o André. E, se possível, queria também contar com um atacante rápido que jogue pelos lados de campo", completou Muricy, que ainda comentou o fato de que a contratação do meio-campista Carlos Eduardo acabou sendo descartada após o atleta do Rubin Kazan, da Rússia, ter pedido um salário considerado muito alto - algo em torno de R$ 500 mil por mês.

"É um ótimo jogador, conversei com ele, ele estava querendo voltar (para o Brasil), mas o pedido realmente foi absurdo. Só se ele for para um desses times que fazem contratos malucos", enfatizou o treinador, admitindo que considerou a pedida feita pelo atleta fora da realidade do futebol brasileiro.