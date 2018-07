Muricy rebate críticas e diz que manterá variações no Flamengo Às vésperas do início do Brasileirão, o técnico Muricy Ramalho rebateu nesta quinta-feira as críticas que recebeu ao longo do Campeonato Carioca. O treinador do Flamengo reiterou que manterá as variações no esquema tática da equipe, dependendo dos adversários na competição nacional. "No Brasil é assim: se o treinador adota um só esquema, ele é previsível; se adota mais de um, faz muitas variações no time", rebateu o técnico. "Temos algumas maneiras de jogar, tanto no 4-4-3 quanto no 4-4-2, e as botamos em prática de acordo com o adversário que enfrentaremos. Contamos com jogadores para isso, respeitando suas características."