Muricy reclama de excesso de força do Aurich no Pacaembu: 'eles abusaram'

SÃO PAULO - Os efeitos do jogo da última quinta-feira poderão ser sentidos pelo Santos no Campeonato Paulista. Depois de enfrentar um campo pesado e de sofrer com as pancadas dos peruanos do Juan Aurich, o time alvinegro dificilmente terá seus titulares em campo diante do Bragantino, domingo, pelo torneio estadual.

Muricy Ramalho deverá fazer hoje uma avaliação das condições de seus principais jogadores para decidir se vai escalar a força máxima no domingo. A tendência, no entanto, é que o técnico opte por poupar alguns atletas para evitar o desgaste.

“Vamos fazer uma avaliação com o resto da comissão técnica para ver o que faremos. Mas a intenção não é tirar todo mundo, não. Tivemos um descanso na hora certa há algumas rodadas. Mas é claro que vamos ver o que é melhor para o time”

Logo depois da partida de ontem, os titulares falavam sobre o cansaço. Diziam que não se opunham em jogar no Paulista. “Isso não cabe a gente. Cabe à comissão técnica e à fisiologia. Se perguntar a nós jogadores, nós queremos jogar”, falou o volante Ibson. “O jogo que temos pela frente é tão importante como este. Vamos ver como vai ser. Temos dois dias para descansar e para a comissão decidir.”

Muricy Ramalho criticou a forte marcação, muitas vezes com violência, sobretudo em cima de Neymar. “Eles abusaram um pouco da força. Mas ele está aprendendo a jogar dessa forma. Não dá para reclamar muito sobre isso porque a competição é assim”, avaliou.

Muricy achou normal a retranca enfrentada. “Eles não iam arriscar jogar mais aberto. Mas nosso time está aprendendo a jogar contra times assim.”