Muricy reclama de passes errados do Flamengo e pede paciência com Guerrero Afastado do futebol desde abril, quando deixou o comando do São Paulo, Muricy Ramalho voltou a viver as emoções de uma partida na última quarta-feira, quando dirigiu o Flamengo no empate por 3 a 3 com o Ceará, que ficou com o título da Taça Asa Branca ao vencer a disputa de pênaltis no Castelão. Após o duelo, o treinador criticou o excesso de passes errados dos seus jogadores, destacando a necessidade do time corrigir esse problema.