Muricy rejeita futebol bonito: 'Flamengo joga para ganhar'

Quatro vezes campeão como treinador, Muricy Ramalho sabe como poucos a fórmula para vencer o Campeonato Brasileiro. Seu estilo de jogo nunca foi conhecido pela plasticidade e inclusive deu origem à expressão 'Muricybol'. No Flamengo, o treinador tentou implantar um novo sistema de jogo, mas não deu muito certo. Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Sport na abertura do Brasileirão, Muricy já avisou que as coisas vão mudar.

"Nós fomos ousados em muitos jogos e perdemos todos. Todo mundo acha bonito como o Flamengo joga, e jogam nos nossos erros. Agora não. Agora vamos jogar para ganhar", avisou o treinador, em entrevista coletiva.

Diante do Sport, o Flamengo não deu exatamente um show, mas conseguiu a vitória por 1 a 0. E poderia ter sido mais. "Fizemos bom primeiro tempo, quando estava 11 contra 11. Depois, com um a menos, eles ficaram atrás da bola, mas tivemos oportunidade para fazer mais. Teve também a ansiedade de ganhar o jogo, mas Brasileiro é assim, tem que iniciar bem. Nós tivemos o controle do jogo no segundo tempo e poderíamos ter vitória mais fácil."