Muricy relaciona titulares para clássico com o Santos

Muricy Ramalho incluiu os titulares na lista de relacionados do São Paulo para o clássico com o Santos, neste domingo, na Arena Pantanal. O técnico manteve os principais jogadores no grupo que viajou até Cuiabá, apesar da proximidade do segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, na quarta-feira.

A equipe que enfrentará o Santos ainda é uma incógnita. Muricy faz questão de manter o mistério, mas a tendência é que escale uma equipe mista, diante do forte desgaste físico que o elenco vem sofrendo nas últimas semanas. Na sexta, o treinador só confirmou a presença de Rogério Ceni na partida.

Para o clássico, Muricy tem cinco desfalques: o meia Maicon (lesão no joelho direito), o volante/zagueiro Rodrigo Caio (cirurgia no ligamento do joelho esquerdo), o zagueiro Lucão (fratura no pé esquerdo), além do volante Souza e do atacante Alan Kardec, ambos suspensos.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo

Goleiros: Rogério Ceni, Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Reinaldo, Alvaro Pereira, Auro e Luis Ricardo

Zagueiros: Edson Silva, Antonio Carlos, Paulo Miranda e Rafael Toloi

Volantes: Denilson, Michel Bastos e Hudson

Meias: Boschilia, Paulo Henrique Ganso e Kaká

Atacantes: Luis Fabiano, Ademilson, Ewandro, Osvaldo e Alexandre Pato