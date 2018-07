Muricy revela ansiedade por retorno de Fred

"A ansiedade é grande por termos o Fred novamente. É um jogador diferenciado e que teve uma recuperação surpreendente. Vamos trabalhar durante a semana e finalizar a preparação para o jogo de domingo", disse Muricy Ramalho.

O treinador aprovou ainda a estreia do atacante Rodriguinho, ex-Santo André, na vitória sobre o Atlético Goianiense por 1 a 0, no Maracanã, com gol do meia Marquinho. "Ele nos deu uma profundidade que não tínhamos nas primeiras partidas. Com isso, Conca e Marquinho apareceram para jogar", explicou.

Com entorse no tornozelo esquerdo, o meia argentino Conca foi poupado do treino desta segunda-feira, mas deve enfrentar o Corinthians.