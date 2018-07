Muricy revela preocupação com desgaste do Flamengo antes de clássico O desgaste físico dos jogadores virou um problema extra para o Flamengo. Às vésperas do clássico com o Fluminense, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o técnico Muricy Ramalho admitiu preocupação com o desgaste dos jogadores para o jogo no Pacaembu, ainda mais que o adversário não entrou em campo no meio de semana, ao contrário da sua equipe, que teve compromisso pela Copa do Brasil no Sergipe - perdeu por 1 a 0 para o Confiança.