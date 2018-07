Muricy se diz 'cansado' de esperar reforços no Santos Ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, o técnico Muricy Ramalho não fez questão de esconder sua insatisfação com a falta de reforços no Santos. Depois do empate por 1 a 1 diante do Corinthians, no último sábado, no Pacaembu, o treinador voltou a tocar no assunto. Irritado, cobrou uma postura diferente da diretoria e se disse "cansado" de esperar por contratações.