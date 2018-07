Muricy se irrita com perguntas da imprensa sobre displicência de Ganso

SÃO PAULO - "Vocês são muito ruins. Não são criativos, perguntam sempre a mesma coisa e deixam a entrevista muito chata". Foi com irritação que Muricy Ramalho (não) respondeu às perguntas sobre a displicência e o o baixo rendimento de Paulo Henrique Ganso na temporada. A apatia do jogador do São Paulo é apontada como uma das principais falhas da equipe no Paulistão, mas o treinador resolveu desviar das perguntas para evitar críticas mais fortes.

Apesar da resistência inicial, aos poucos o treinador voltou a expor sua insatisfação com o meia e continuou cobrando uma participação mais constante e incisiva nos jogos. Para Muricy, Ganso tem que oscilar menos se quiser voltar a jogar bem.

"Sempre armo o time para ele jogar bem, mais do que isso não tenho que fazer. Não podemos ajustar um time de futebol para um jogador só. Ele sabe que tem que fazer mais do que está fazendo, mas não posso ajustar um time só para ele", criticou o treinador.

Sobre o duelo de domingo contra o Santos, Muricy acredita que o ritmo será mais lento do que o ideal pelo fato dos dois times terem jogado na quinta-feira, o que encurta a recuperação física para a próxima partida. Sem revelar que time pretende escalar, ele criticou o calendário e disse que os clássicos deveriam ter tratamento especial.

"Sou a favor de deixar os caras treinando uma semana para ter a intensidade que o clássico merece, como foi o Corinthians e Palmeiras. Os times deveriam ter tempo para se preparar e oferecer um espetáculo", disse Muricy, que fez uma projeção do que esperar do confronto de domingo com o Santos. "Deve ser aberto pelos dois times, que jogam com três atacantes, e pelo Morumbi, que é um campo grande e não deixa os times se fecharem."

O São Paulo volta a treinar neste sábado pela manhã, sem a presença de jornalistas. Muricy terá Wellington de novo à disposição, após o volante cumprir suspensão, mas ele deve perder o lugar para Maicon e Souza, bastante elogiados pelo treinador.