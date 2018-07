Muricy se nega a falar sobre Kardec: 'É do Palmeiras'

SÃO PAULO - Enquanto o São Paulo tenta tirar Alan Kardec do rival Palmeiras, Muricy Ramalho evita falar sobre o atacante. Questionado nesta sexta-feira sobre onde o possível reforço poderia atuar num time que tem Alexandre Pato e Luis Fabiano como titulares, o treinador foi econômico e preferiu nem sequer mencionar a possibilidade de tê-lo no Morumbi.

"Não posso falar do Kardec, ele é do Palmeiras, quem pode falar dele é o (Gilson) Kleina. Aqui posso falar do Luis Fabiano, do Pato. Também posso falar do tempo que ele jogou no Santos comigo, é um ótimo jogador e uma ótima pessoa", disse Muricy, que comandou o atacante na Vila Belmiro entre 2011 e 2012.

O São Paulo oferece cerca de R$ 13,8 milhões ao Benfica para ficar com Alan Kardec e mais R$ 2 milhões aos empresários do atleta, além da proposta de cerca de R$ 350 mil mensais para o atacante. O Palmeiras já igualou a proposta são-paulina para o clube português, mas fica para trás quando trata dos vencimentos do jogador e aos empresários.

Muricy sequer quis falar sobre que setores gostaria de reforçar no elenco são-paulino. Para o treinador, qualquer indicação de interesse sobre jogadores pode inflacionar o mercado e prejudicar as conversas. "Não vou ficar falando sobre posições, é bobagem entrar nesse tipo de especulação", avisou ele. Mas o São Paulo também espera contratar mais um zagueiro.