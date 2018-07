Muricy se nega a revelar time titular e leva mistério até a decisão do Mundial

Lucas Borges, do ESPN.com.br,

O time do Santos que entrará em campo às 8h30 deste domingo, 18, no Estádio Internacional de Yokohama, para disputar o título do Mundial Interclubes da Fifa contra o Barcelona, só será revelado minutos antes da partida.

O técnico Muricy Ramalho se negou a revelar os 11 iniciais, neste sábado, antes do reconhecimento do gramado onde será jogada a final e a dúvida permanecerá. Durval continua na lateral esquerda, e Elano segue como titular no meio campo?

A atuação de ambos na estreia do Mundial, contra o Kashiwa Reysol, levantou suspeitas quanto ao time da decisão, mas nenhum indício da escolha de Muricy foi dado, em entrevistas ou em treinamentos.

Quem poderia ganhar uma chance é o veterano Léo, que se recupera de dores no joelho direito. O lateral esquerdo garante que está melhorando e se dispõe até a tomar infiltração para estar em campo, mas o treinador deixa claro que ninguém jogará sem estar em plenas condições.

'O jogador só atua se estiver 100%. Se não estiver bem, não joga, porque vai se prejudicar e prejudicar o time. Não escalo jogador mais ou menos. Existe revisão médica e os médicos passam para mim. Se tiver problema, fica fora.'

Já o provável substituto de Elano seria o atacante Alan Kardec, que não tem nenhum problema. O time poderia entrar até com três zagueiros, mantendo-se Durval, Bruno Rodrigo e Edu Dracena e colocando-se Léo.

Caso nenhuma mudança em relação à estreia seja feira, o Santos disputará o título mundial com Rafael; Danilo, Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval; Henrique, Arouca, Elano e Ganso; Neymar e Borges.