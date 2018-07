Muricy sinaliza mudanças na escalação do São Paulo contra o XV

Segundo o treinador, a principal preocupação neste início de temporada é com a parte física dos jogadores do São Paulo e as escalações serão definidas de acordo com quem estiver melhor no momento.

"Não vamos mudar muito. O que preocupa é que ainda estamos em pré-temporada e estamos olhando a parte física. Não deve haver grandes mudanças, mas vou esperar até a amanhã e conversar com os jogadores. O Toloi saiu porque sentiu uma paulistinha...vamos ver. Terão mudanças, mas poucas", avisou o treinador.

A única volta confirmada por enquanto é de Luis Fabiano, poupado no meio de semana para evitar o desgaste excessivo. Autor de um dos gols na vitória na estreia contra a Penapolense por 2 a 0, ele retorna para compor ataque possivelmente com Alan Kardec.

"Colocamos o Pato e o Kardec para ele recuperar, o pensamento na quarta era esse. Em Penápolis colocamos o Pato 10 minutos e isso é ruim. Queria vê-lo num jogo inteiro e disse que ele precisa brigar mais, e que tem que ser o ano todo porque senão esses três gols não valerão nada. Ainda estamos no período de montagem, mas precisava dar mais rodagem a esse elenco."