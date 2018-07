Muricy sinaliza mudanças no São Paulo para o jogo de sábado

Apesar da boa atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia na Fonte Nova na última quarta-feira, o São Paulo pode sofrer modificações para a partida contra a Chapecoense neste sábado, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo por causa do pouco tempo de descanso entre os jogos depois de mais de um mês sem partidas por causa da paralisação provocada pela disputa da Copa do Mundo.

O técnico Muricy Ramalho indicou que deve preservar alguns atletas e não poupou críticas à tabela. Contra o Bahia, por exemplo, o atacante Alan Kardec deixou o jogo após sentir cãibras nas duas pernas.

"Eu me preocupo que alguns jogadores saíram cansados, exaustos mesmo, e teremos uma recuperação muito curta. Não sei que mexeu na tabela, mas mexeu errado na minha maneira de ver. Vamos ver com carinho a parte física e acho que devo mudar o time", afirmou o treinador.

Uma possível novidade é a volta de Luis Fabiano, em fase final de recuperação de um estiramento na coxa direita sofrido no amistoso contra o Orlando City, no mês passado. O atacante chegou a participar do último rachão da equipe, mas acabou sendo preservado. O meia Kaká, por sua vez, segue fora para aprimorar a forma e deve estrear apenas no dia 2 de agosto, contra o Criciúma, no Morumbi.

Sobre o jogo, Muricy elogiou o desempenho da equipe e valorizou o domínio conquistado graças à forte marcação no primeiro tempo e nas constantes trocas de bola que deixaram o Bahia desorientado em boa parte do confronto.

"Tínhamos que entrar em campo e jogar, marcar bem. Adiantamos a marcação, apertamos, fizemos os gols na hora certa e tivemos um volume de jogo maior que o do Bahia durante praticamente o jogo inteiro. A posse de bola era importante, ter o controle que tivemos era importante", ponderou.