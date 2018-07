Muricy sinaliza São Paulo com Luis Fabiano e Auro Como só joga na segunda-feira contra o Goiás, o São Paulo aproveitou o sábado para trabalhar e Muricy Ramalho aproveitou o treino no CT da Barra Funda para começar a esboçar a equipe para o compromisso, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.