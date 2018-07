Muricy só volta após jogos contra Huachipato e Grêmio

Com isso, a equipe será comandada pelo auxiliar Milton Cruz, que já realizou esse trabalho no sábado, diante do Fluminense. Muricy, que teve uma arritmia cardíaca e precisou ser hospitalizado, terá de ficar em repouso por mais uma semana e deve voltar a trabalhar no São Paulo somente na próxima segunda-feira.

Pelo planejamento feito por Muricy antes de ir parar na UTI do hospital São Luiz, o São Paulo colocaria força máxima na partida desta terça-feira, pois o confronto é no Morumbi e não existe o desgaste de viagens. No duelo de volta, dia 15 de outubro, o comandante já estará de volta ao posto e pode optar por uma equipe mista contra o Huachipato.