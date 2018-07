Muricy surpreende e testa São Paulo com Denilson no meio-campo

SÃO PAULO - Muricy Ramalho surpreendeu e deu uma chance a Denilson no último treino do São Paulo antes da partida desta quarta-feira, contra o Atlético-PR, às 22 horas, em Uberlândia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Hudson, que aparecia como favorito a ficar com o posto até então, também teve chance, mas entrou na equipe apenas nos minutos finais da atividade realizada na manhã desta terça e agora sua presença em campo é incerta.

Com Denilson, Muricy liberou Souza para apoiar mais o ataque e prendeu o antigo titular mais na marcação. O camisa 15, que praticamente não tem mais jogado pela equipe - fez apenas duas partidas em 2014, apenas uma como titular - e só está no clube por falta de interessados em contratá-lo, ficou a maior parte do tempo na equipe titular na vaga de Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Seu último jogo pelo time tricolor foi contra a Portuguesa, no dia 17 de fevereiro. A tendência é que o treinador mantenha o suspense até a hora da partida. Contratado após boa participação no Campeonato Paulista pelo Botafogo, Hudson ainda vive a expectativa de ter a primeira chance como titular.

Essa é a única dúvida do treinador para o jogo contra o Atlético-PR. O resto do time será o mesmo que bateu o Grêmio por 1 a 0, no último sábado à noite, no Morumbi. Na sétima posição, com 12 pontos, a equipe são-paulina tenta alcançar duas vitórias antes da pausa para a Copa do Mundo para chegar ao período entre os primeiros colocados. O Cruzeiro é atual líder isolado da competição, com 16 pontos.