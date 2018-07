Muricy surpreende na escalação dos laterais do Santos O técnico Muricy Ramalho comandou um treino coletivo do Santos no CT Rei Pelé na manhã desta quarta-feira, visando o confronto diante do Cruzeiro, sábado, no Independência, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira parte da atividade, os titulares enfrentaram o time sub-20, enquanto na segunda metade foi a vez dos reservas encararem os garotos da base.