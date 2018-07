Muricy tem dúvidas na zaga para escalar o São Paulo para domingo

O técnico Muricy Ramalho tem duas dúvidas para escalar a equipe do São Paulo para o jogo do próximo domingo, contra o Rio Claro, pelo Campeonato Paulista. Os zagueiros Rafael Toloi e Dória foram poupados do treino desta sexta-feira e podem ser substituídos por Lucão e Edson Silva, que treinaram entre os titulares e podem ser escalados para a partida, que será realizada no interior do Estado.

A dupla titular da defesa atuou junta nos três últimos jogos da equipe e passou a sexta-feira na academia para tentar tratar as lesões. Toloi tem uma mialgia no músculo adutor da coxa esquerda e Dória tem dores no tornozelo direito. Segundo os médicos do clube, os problemas não são graves e é provável que a dupla tenha condições de enfrentar o Rio Claro.

Se os zagueiros atuarem, será a primeira vez na temporada que o técnico Muricy Ramalho vai repetir a escalação do São Paulo. Depois da vitória por 4 a 0 sobre o Danubio, na última quarta-feira, o treinador comentou que gostaria de manter a formação para dar mais sequência ao elenco. Depois do Rio Claro, o elenco ganhará folga na segunda-feira e se reapresenta na terça-feira para ter uma semana inteira de treinos até enfrentar o Corinthians, no outro domingo, no Morumbi, pelo Paulistão.

A provável escalação do São Paulo para o jogo do próximo domingo é com: Rogério Ceni; Bruno, Dória (Edson Silva), Rafael Toloi (Lucão) e Reinaldo; Denilson, Souza, Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso; Alexandre Pato e Luis Fabiano. Na atividade em campo desta sexta, o time realizou trabalho em campo reduzido e com foco na movimentação e em toques rápidos.