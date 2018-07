Muricy tem problemas para definir escalação do São Paulo para domingo

SÃO PAULO - O São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira, após o empate com a Universidad Católica na noite anterior, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E agora já se prepara para o duelo contra o Grêmio, neste domingo, também em casa, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores titulares fizeram trabalhos de regeneração muscular, enquanto os reservas foram a campo para trabalhos leves com bola. O técnico Muricy Ramalho tem tomado cuidado com a parte física do grupo, especialmente após criticar duramente a preparação feita por seus antecessores - especialmente Ney Franco, embora não tenha citado o nome do atual técnico do Vitória.

Ainda assim, o treinador deve ter problemas para escalar a equipe neste domingo. Maicon, que ganhou o posto de titular com Muricy, sentiu dores na panturrilha direita e sequer participou das atividades desta sexta-feira. E Denilson, que se recuperou de uma contratura muscular na coxa direita, deixou o treino no meio e dificilmente encara o Grêmio. Dessa forma, a tendência é que Wellington e Rodrigo Caio - este último poupado contra a Universidad Católica - formem a dupla de volantes.

Por outro lado, Muricy deverá escalar o meia Jadson desde o início, após poupá-lo contra os chilenos na quinta-feira. Ele vinha sendo titular junto com Paulo Henrique Ganso, mas ganhou um descanso para se recuperar fisicamente. Na 15ª colocação com 27 pontos, o São Paulo precisa da vitória sobre o Grêmio para não se aproximar novamente das últimas posições do Brasileirão.