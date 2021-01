Muricy tem reunião com elenco do São Paulo para cobrar e passar confiança

As duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro (Bragantino e Santos) e a eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio fizeram o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, ter uma conversa de 30 minutos com o elenco, comissão técnica e o diretor executivo Raí, na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda.

A intenção de Muricy foi cobrar os jogadores, motivar e também passar confiança para o grupo, que lidera o Brasileirão com 56 pontos, três a mais que o Internacional. O dirigente se colocou à disposição dos atletas, mas afirmou que não vai se meter em opções técnicas, táticas ou de escalação do time, responsabilidades exclusivas do técnico Fernando Diniz.

Leia Também Diniz afirma que transição da diretoria do São Paulo foi 'amistosa' e exalta Muricy

O São Paulo utilizou as redes sociais para justificar a presença de Muricy diante do elenco são-paulino: "União, confiança e trabalho!"

CT da Barra Funda União, confiança e trabalho!#VamosSãoPaulo Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/OB24F9XWt9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 12, 2021

O próximo compromisso da equipe tricolor no Campeonato Brasileiro será domingo, às 16 horas, em Curitiba, na Arena da Baixada, diante do Athletico-PR. No dia 20, o time terá uma 'decisão', no Morumbi, diante do Internacional.