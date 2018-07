Muricy tem uma dúvida para escalar o Fluminense

O técnico Muricy Ramalho mostrou nesta quarta-feira que tem uma dúvida para escalar o Fluminense na partida contra o Grêmio, quinta, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em um treino de posicionamento, o comandante trabalhou a equipe titular com três zagueiros.

Veja também:

Fluminense voltará para Laranjeiras na próxima semana

Fluminense conta com Maracanã lotado contra o Grêmio

Fluminense diz aguardar retorno de Dalton

Inicialmente, o Fluminense trabalhou com a mesma formação do coletivo de terça-feira, com três zagueiros, entre eles Digão. Durante a atividade, Muricy sacou o defensor e promoveu a entrada do meia argentino Equi González. Assim, a equipe passou a trabalhar no esquema tático 4-4-2.

Marquinho, que sofreu uma pancada no nariz no treino de terça-feira, voltou a trabalhar e vai enfrentar o Grêmio. Assim, o Fluminense vai entrar em campo com: Rafael; Gum, Cássio, Digão (Equi González) e Leandro Euzébio; Mariano, Everton, Diguinho, Marquinho e Julio Cesar; Wellington Silva e Fred.