Muricy testa Flamengo com Marcelo Cirino no lugar de Éverton Após realizar o primeiro jogo-treino da pré-temporada na última quinta-feira, o Flamengo prosseguiu na sua pré-temporada com mais uma atividade na manhã desta sexta-feira. E dessa vez o técnico Muricy Ramalho testou o atacante Marcelo Cirino entre os titulares, na vaga que vinha sendo ocupada por Éverton nos treinamentos anteriores.