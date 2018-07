Muricy testa garoto na lateral e reforça marcação

Além de não contar com Ganso, que faz um trabalho de recuperação física e não tem data para voltar ao time, Muricy ficou sem Alan Kardec - voltou ao Benfica após o fim do empréstimo. Assim, o esquema ficou mais defensivo, deixando apenas Neymar e Borges no ataque. Para completar, o treinador colocou o volante Henrique, que estava improvisado na lateral, em sua posição de origem, abrindo espaço para Wesley Douglas.

A lateral direita tem sido o maior problema de Muricy nos últimos tempos. Entre os jogadores da posição no elenco santista, Fucile e Galhardo se recuperam de contusão, enquanto Maranhão não tem a confiança do treinador. Assim, pode surgir uma chance para Wesley Douglas, que acabou de completar 19 anos - fez aniversário no último sábado - e vem se destacando nos trabalhos nas categorias de base do clube.

Pelo treino realizado na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, o time do Santos para jogar no domingo, contra a Portuguesa, no Canindé, em São Paulo, pela sétima rodada do Brasileirão, deve ser o seguinte: Rafael; Wesley Douglas, Edu Dracena, Durval e Léo; Adriano, Henrique, Arouca e Elano; Neymar e Borges.