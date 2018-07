Muricy testa Santos com Ibson, Arouca, Elano e Ganso para encarar Flamengo

SANTOS - Pela primeira vez neste Brasileirão, o técnico Muricy Ramalho pôde escalar os principais reforços do Santos no treino desta segunda-feira, em preparação para o jogo de quarta, com o Flamengo, na Vila Belmiro. O treinador formou o meio-campo com o recém-contratado Ibson, Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso.

No ataque, Borges ganhou a companhia de Neymar, que voltou a treinar com o grupo após ganhar folga no final de semana, na volta da seleção brasileira. Elano e Ganso, que também estiveram na Copa América, já haviam voltado aos trabalhos na sexta. Muricy formou a equipe titular com Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Ibson, Elano e Ganso; Neymar e Borges.

Se não houver problemas de última hora, o treinador mandará a campo pela primeira vez neste campeonato os seus principais reforços. Muricy iniciou o Brasileirão com os reservas, por conta da Copa Libertadores, e, depois de conquistar o título sul-americano, sofreu os desfalques de Neymar, Ganso e Elano, cedidos à seleção brasileira.

O único desfalque é o lateral-direito Danilo, que defenderá a seleção no Mundial Sub-20, na Colômbia - Pará será seu substituto. O volante Henrique, apresentado nesta segunda, ainda não tem previsão de estreia.

No coletivo desta segunda, os titulares venceram a equipe santista sub-17 por 3 a 0, com gols de Elano, Ganso e Edu Dracena.