Muricy treina com reservas para enfrentar o Inter

O time para enfrentar os gaúchos deverá ser formado por Aranha; Bruno Aguiar, Bruno Rodrigo e Vinicius Simon; Wesley Douglas (lateral-direito da base), Possebom, Charles, Felipe Anderson e Alex Sandro; Keirrison e Rychely. Os titulares apenas trotaram em volta dos campos do CT Rei Pelé nesta quinta, enquanto o time improvisado disputava um jogo-treino com o Sub-20 santista.

Alan Patrick, substituído aos 22 minutos do primeiro tempo contra o Once Caldas, não será problema para o primeiro jogo das semifinais, na próxima quarta. O próprio jogador comunicou via Twitter que não sofreu nenhuma lesão e que pediu substituição em razão de dores na panturrilha e na coxa esquerda.

O médico Rodrigo Zogaib explicou que o meia fará um exame de ressonância magnética nesta sexta, mas acredita que o resultado não vai apontar nada de grave. Ele também diz que Jonathan vai se recuperar a tempo de participar do primeiro jogo das semifinais da Libertadores.

RYCHELY - Apresentado nesta quinta-feira, o atacante Rychely comemorou a chance de poder jogar ao lado dos craques do Santos. "De uma hora para outra passei de rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista (no Santo André) para um time de fenômenos. É uma sensação maravilhosa", comentou o jogador de 23 anos.

Rychely se define como atacante de velocidade, que atua pelos lados do campo e se considera parecido com Kléber Pereira, ex-jogador do Santos. "Fui bem recebido bem por todos e logo me chamaram de Pereirinha por me acharam parecido com Kléber Pereira. Espero ser parecido com ele marcando muitos gols", afirmou o atleta, que está inscrito para a Copa Libertadores.