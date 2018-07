Muricy vê displicência de Elano, mas elogia atuação

"Ele (Elano) teve problemas sérios durante a semana e que foram resolvidos da melhor maneira possível. Ele estava preparado para jogar. O erro foi mudar a maneira de bater (o pênalti). Ele bateu vários no treinamento e teve um aproveitamento muito bom", afirmou o treinador, se referindo ao fato de que o pai do jogador sofreu uma tentativa de sequestro e chegou a ser amarrado por assaltantes no sítio do atleta em Iracemápolis, no interior de São Paulo.

O treinador, porém, elogiou a atuação do Santos e reconheceu que o Flamengo mereceu o resultado surpreendente, tendo em vista o fato de que a equipe paulista chegou a abrir 3 a 0 no placar. "Começamos muito bem, com velocidade e técnica impressionante. Depois que fizemos o terceiro gol o time deu uma relaxada natural e acabou abrindo muito espaço e tomamos o empate. Foram dois erros nossos e dois gols deles, mas é claro que não podemos tirar o mérito do time deles. Foi um grande jogo", enfatizou.

E, apesar da derrota para o Flamengo, o comandante celebrou o belo futebol apresentado pelas duas equipes na Vila Belmiro. "Foi bonito de se ver. Um jogo duro, mas bem jogado. Se tivéssemos muitos turistas aqui no estádio eles iam voltar para casa achando que no Brasil ainda se joga um bom futebol. O torcedor que veio viu um grande jogo", disse.