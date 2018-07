'Muricy voltou tranquilo após vitórias', brinca Ganso

O jogador lembra que as duas vitórias seguidas do time foram fundamentais para que o grupo não levasse uma bronca de Muricy em seu retorno. "Ele ficou paciente porque vencemos os dois últimos jogos, se tivéssemos perdido acho que teria bronca", brinca Ganso, se referindo às vitórias por 1 a 0 sobre o Huachipato, pela Copa Sul-Americana, e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

O ambiente de tranquilidade no São Paulo pode até ajudar o comandante, que recebeu orientação médica para lidar com as coisas com mais leveza. Para Ganso, esse será um desafio para Muricy. "Difícil ele ser menos estressado. Ele brinca muito no dia a dia, mas ele quer vencer sempre. Agora ele está mais tranquilo, pois obtivemos duas vitórias e fomos bem taticamente. Acho que ele está muito satisfeito e vamos nos preparar para buscar mais três pontos quarta-feira", concluiu Ganso, sobre o duelo diante do Atlético-PR, quarta-feira, no Morumbi, pelo Brasileirão.