Muriel brilha, Fluminense bate Fortaleza e respira na luta contra rebaixamento

Com grande atuação do goleiro Muriel, o Fluminense quebrou uma série de três derrotas consecutivas e respirou na luta contra o rebaixamento ao vencer o Fortaleza por 1 a 0, no início da noite deste sábado, na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno. O único gol do duelo foi marcado por João Pedro.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação completa do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 15 pontos, a três do Cruzeiro, primeiro time fora da degola, que ainda joga na rodada em confronto neste domingo. Já o Fortaleza ficou com 21.

Fortaleza e Fluminense fizeram um primeiro tempo totalmente aberto. O time cearense amassou o rival nos minutos iniciais, mas encontrou o goleiro Muriel em noite inspirada. Logo aos dois minutos, Wellington Paulista teve duas oportunidades à queima-roupa para abrir o marcador, mas em ambas parou no irmão de Alisson, que disputa o prêmio de melhor goleiro do mundo pela Fifa.

A equipe da casa seguiu batendo. Gabriel Dias obrigou Muriel fazer mais um milagre, enquanto Felipe Pires apenas chutou em cima do goleiro. Felipe e Wellington Paulista chutaram para fora. Apesar da pressão, o Fluminense não ficou apenas esperando. Aos poucos, o time carioca foi se encontrando e acabou dominando os minutos finais.

Yony acionou Wellington Nem em velocidade. O atacante saiu de frente para o gol, mas chutou em cima de Felipe Alves, que salvou um arremate, logo depois, de João Pedro dentro da pequena área. Já Nenê também teve duas chances para marcar, mas em ambas errou o alvo.

Antes do apito final, o Fortaleza chegou a ter um gol anulado pela arbitragem. Após cobrança de falta, Jackson desviou para a defesa de Muriel. Wellington Paulista pegou a sobra e guardou, mas o árbitro marcou impedimento e acabou anulando o lance.

O segundo tempo começou mais lento. A primeira boa chance veio aos oito minutos em cabeçada de Yony, para defesa de Felipe Alves. O Fortaleza respondeu com Osvaldo. O atacante recebeu de Wellington Paulista e parou em Muriel. Na sobra, Tinga foi bloqueado. O ex-atacante de Cruzeiro e Palmeiras teve mais uma tentativa para superar o goleiro do Fluminense, que novamente brilhou e fez outro milagre.

Com Muriel salvando tudo atrás, o Fluminense teve tranquilidade para buscar a vitória. Aos 40 minutos, Digão recuperou a bola, após falha do Fortaleza na saída de bola, e deixou com Caio Henrique. Ele mandou para Nenê, que ajeitou para João Pedro. O atacante só empurrou para selar o triunfo da equipe carioca.

João Pedro, no entanto, só não fez o segundo, pois o árbitro assinalou impedimento após belo cruzamento. Ele já tinha superado Felipe Alves. Pelo lado do Fortaleza, a última tentativa foi de Gabriel Dias, mas Muriel assegurou o resultado.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Corinthians no dia 15 de setembro, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 X 1 FLUMINENSE

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Gabriel Dias e Juninho (Osvaldo); André Luis (Romarinho), Wellington Paulista e Felipe Pires (Edinho). Técnico: Zé Ricardo.

FLUMINENSE - Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Airton (Yuri Lima), Ganso e Nenê; João Pedro, Yony González e Wellington Nem (Frazan). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOL - João Pedro, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Felipe (Fortaleza); Yony González e Wellington Nem (Fluminense)

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).