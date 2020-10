Muriel comemora empate do Fluminense, mas diz: 'Faltou um detalhe para a vitória'

Eleito o melhor em campo no empate do Fluminense com o Atlético-MG, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, o goleiro Muriel deixou o gramado com um sentimento contraditório.

Apesar de ter comemorado o ponto conquistado fora de casa diante do líder do Campeonato Brasileiro, Muriel acredita que o Fluminense só não conseguiu a vitória por questão de detalhes.

"Fizemos um grande jogo. A gente seguiu a proposta que o Odair (Hellmann) preparou para o jogo. Faltou um detalhe para conseguirmos a vitória, mas temos que comemorar esse ponto contra o líder, que vai fazer a diferença lá na frente", afirmou Muriel.

O empate é ainda mais valorizado se levar em conta que o Fluminense teve desfalques importantes para esse jogo. O meia Nenê e o atacante Fred, por exemplo, foram poupados pela comissão técnica.

Invicto há cinco jogos, o Fluminense tem 25 pontos e está na quinta colocação. No sábado, o time recebe o Ceará, no Maracanã, de olho em uma vaga no G-4.