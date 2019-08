Muriel comemora entrosamento com defesa e volta da boa fase do Fluminense

Contratado há um mês pelo Fluminense, o goleiro Muriel assumiu logo a titularidade da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz e, mesmo com poucos jogos na meta tricolor, já comemora o rápido entrosamento com a defesa em um momento no qual a equipe se recuperou de resultados ruins e conseguiu duas importantes vitórias nas duas últimas partidas.

"O entrosamento foi muito rápido. A gente está se entendendo muito bem ali atrás com Digão e Nino e com os outros jogadores também, tanto para defender quanto para sair jogando, em relação a cruzamentos, bolas paradas, cada um tem a sua característica e a gente vai conversando e vendo o potencial e o ponto forte de cada um. Tenho certeza que vamos crescer ainda mais", explicou Muriel, que é irmão de Alisson, goleiro da seleção brasileira e do Liverpool.

"Em poucas semanas, já me sinto em casa, fui muito bem recebido por todos. Um lugar em que estou muito feliz, tanto eu quanto minha família, e esse grupo merece estar mais acima na tabela. Agora estamos começando a colher bons resultados e tenho certeza que vai melhorar ainda mais", destacou o goleiro.

No último sábado, o Fluminense derrotou o Internacional, no estádio do Maracanã, e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Antes, na terça-feira, vitória sobre o Peñarol, também no Rio de Janeiro, e classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, na qual enfrentará o Corinthians no final deste mês.

Os bons resultados são fruto do trabalho de Fernando Diniz, segundo Muriel. "O Diniz me deixa bem à vontade, o que ele pede no jogo não é nada diferente do que passa nos treinos. Ele dá todas as ferramentas e condições para a gente executar no jogo, mas também diz para eu ter calma e responsabilidade, para tomar as decisões que tiver que tomar na hora. Mas no dia a dia, a gente vai entendendo a mecânica e vou me encaixar cada vez mais", disse.

Depois do domingo de folga, o elenco se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro, e iniciou a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, pela 14.ª rodada do Brasileirão, neste sábado, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

"Acho que temos que focar no ataque do Atlético-MG, que é muito perigoso, tem excelentes jogadores, finalizam muito bem, tanto do ataque quanto do meio de campo. Também tem uma boa bola parada, então tem que estar atento a cada detalhe e não esperar do adversário. Temos que ter a iniciativa e fazer nosso trabalho, ficar ligado os 90 minutos para não sermos surpreendidos", concluiu Muriel.