Muriel pede 'frieza' ao Flu para 'controlar ansiedade' e reagir no Brasileirão

O goleiro Muriel pediu frieza ao Fluminense nesta quarta-feira para acabar com o momento difícil vivido pelo clube carioca na temporada. Eliminado na Copa Sul-Americana, a equipe das Laranjeiras amarga a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na mesma entrevista coletiva, o jogador garantiu que o elenco todo está com o técnico Oswaldo de Oliveira e pediu apoio da torcida.

"Temos que ter frieza, conversar e, principalmente, trabalhar. Tenho certeza que, à medida que obtivermos um bom resultado, as coisas vão melhorar cada vez mais", disse Muriel. "Temos que controlar a ansiedade. Não podemos deixar que o momento de dificuldade faça deixarmos de acreditar."

O Flu vem de uma dolorosa derrota sofrida para o lanterna Avaí, na segunda-feira, no Maracanã. O time catarinense ainda não havia vencido no Brasileirão. O resultado manteve a equipe carioca na antepenúltima posição da tabela, com 12 pontos, apenas dois acima do próprio Avaí. "Estamos trabalhando, mas ainda não é suficiente", declarou o goleiro.

Na sua avaliação, o time precisa pensar jogo a jogo, evitando projeções a longo prazo, na tentativa de escapar do rebaixamento. "Se pensarmos numa sequência de três, cinco, dez jogos, isso pode atrapalhar um pouco, podemos perder o foco. Temos feito bons jogos, mas um detalhe ou outro não está pesando a nosso favor. Vamos focar no próximo jogo, contra o Fortaleza. Precisamos estar mentalmente fortes para esse próximo jogo."

Muriel disse também que vê o elenco do Flu totalmente apoiando Oswaldo de Oliveira, que não demorou para ouvir críticas por parte da torcida, apesar da contratação recente. "Posso falar 100% por mim e pelos meus companheiros que estamos com o Oswaldo. Ele tem o nosso apoio. Não posso falar sobre os comentários que fazem de fora. Se a gente tivesse ganhado o último jogo, não teria esse tipo de matéria. É fruto dos resultados. O quanto antes ganhar, vamos reverter isso."

O goleiro também aproveitou a oportunidade para cobrar mais apoio das arquibancadas, um dia depois de uma conversa de lideranças da torcida com jogadores e dirigentes do Flu, durante o treino de quarta.

"A torcida está com a gente, tem apoiado no estádio. Só que os resultados não estão vindo. Não participei da conversa ontem, mas foi muito positiva. Acho que o apoio da torcida é fundamental. Temos que estar todos juntos. O mais importante é o bem do Fluminense. Estamos todos juntos para tentar reverter essa situação", reforçou o jogador.