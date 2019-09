Muriel promete raça do Fluminense no Brasileirão e condena atitude da torcida

O Fluminense terá uma semana mais tranquila para trabalhar. Após a turbulenta demissão do técnico Oswaldo de Oliveira e a invasão da torcida no CT no sábado, o time carioca derrotou o Grêmio por 2 a 1, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento. O goleiro Muriel comemorou o triunfo e deixou claro que não faltará raça ao elenco nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

"Não precisávamos sofrer gol no final, mas com a vantagem conseguimos vencer. Momento difícil requer que a gente seja ainda mais forte. Precisamos de todos. Que todos deem o máximo dentro e fora de campo. Que possa ser um marco para os próximos jogos. Às vezes a gente não vai jogar bem, mas essa entrega, essa raça não pode faltar", disse Muriel.

O goleiro ainda condenou a atitude de alguns torcedores que derrubaram os muros do CT e encurralaram os jogadores na parede. Não houve agressão, mas alguns atletas acabaram assustando e não gostaram de como a conversa foi conduzida.

"Acho que da maneira que aconteceu isso não pode acontecer. Nós brasileiros esperamos acontecer uma tragédia para que possamos postar nas redes sociais, protestar, se posicionar. Fica o alerta. Não foi a primeira vez que aconteceu isso no futebol brasileiro. Espero que isso aconteça cada vez menos", comentou.

O atacante João Pedro, que passou em branco neste domingo, também fez uma breve análise de tudo que aconteceu com o Fluminense nos últimos dias. "Conversei com alguns torcedores para acalmarem, para lavar roupa suja. Não tinha necessidade de derrubar tudo, mas respeito a opinião deles. A gente tenta dar nosso melhor. Vamos ganhar, perder, mas o que temos que fazer é deixar tudo dentro de campo. Conseguimos colocar em prática o que treinamos e conquistamos os três pontos", afirmou.

Já o zagueiro Yuri prometeu ainda mais empenho do Fluminense nos próximos jogos. "A gente vai encarar cada jogo como uma final, como foi hoje (domingo). Jogo difícil, agora é manter e focar no próximo jogo. Onde precisar de mim, até no gol, se precisar de mim eu vou fazer a posição", finalizou.

Com o resultado positivo, o Fluminense acabou se firmando fora da zona de rebaixamento com 22 pontos, três a mais do que o Cruzeiro. No próximo domingo, às 16 horas, faz o clássico contra o Botafogo no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.