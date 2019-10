Muriel reconhece superioridade do Flamengo em clássico com o Fluminense

O Fluminense lutou, mas não conseguiu segurar o seu maior rival no clássico Fla-Flu deste domingo e acabou derrotado pelo Flamengo com o placar de 2 a 0, no Maracanã, em partida válida pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As derrotas para o Athletico-PR e agora para o líder frearam a reação do time que vinha há cinco jogos sem derrotas, e com isso, voltou a correr riscos pela proximidade com a zona de rebaixamento.

Com 29 pontos, o Fluminense aparece na 15.ª colocação - três pontos a mais que o Ceará, que é o primeiro time dentro da degola e tem 26. Apesar da derrota, o goleiro Muriel, que vem sendo destaque do time há algumas rodadas, entendeu que a equipe fez um bom jogo, mas que o adversário teve mais tranquilidade e por isso conseguiu sair com os três pontos.

"O Flamengo mereceu. Eles conseguiram colocar em prática o bom futebol que vêm fazendo durante o campeonato, o tempo inteiro. Já nós, não conseguimos jogar tudo o que podíamos. Criamos algumas chances, mas não fomos felizes. Sentimos muito o primeiro gol, eles tiveram mais tranquilidade para segurar a vitória", explicou o goleiro.

Segundo Muriel, é necessário aproveitar ao máximo a semana cheia para corrigir os erros dos últimos dois jogos, para voltar a vencer em mais uma decisão para a equipe se distanciar da degola.

"Será uma semana cheia para mais uma decisão, todo jogo tem que ser encarado como uma final. Tivemos dois resultados ruins, mas estávamos uma boa sequência. Precisamos corrigir os pontos que temos que melhorar para conseguir vencer a Chapecoense na próxima rodada", finalizou.

Enquanto isso, o lateral-esquerdo Gilberto pediu desculpas à torcida pelo erro defensivo no primeiro gol do Flamengo. "A gente deu bobeira no primeiro gol. Ficamos conversando e o cara bateu curto, desmontando a nossa defesa. Temos que levantar a cabeça, porque o campeonato é difícil e temos que ganhar o próximo jogo".

Na próxima rodada, o Fluminense volta a jogar como mandante no Maracanã, onde receberá a Chapecoense, no sábado, às 19h30, em um duelo direto entre dois times da parte de baixo da tabela.