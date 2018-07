Muriel será único titular do Inter contra o Avenida

A partida é válida pela primeira rodada do estadual, mas será o segundo jogo do Inter no torneio, uma vez que na quarta o time colorado venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0 em partida antecipada da quarta rodada. Para o confronto contra o Avenida, o técnico Dorival Júnior relacionou 19 jogadores, entre eles alguns que já chegaram a ser titulares da equipe, casos de Bolívar, Elton, Sandro Silva, Gilberto e Jô. Marcos Aurélio, contratado recentemente junto ao Coritiba, deverá fazer a sua estreia.

O grupo que vai jogar contra o Avenida terá ainda o reforço de alguns jovens, casos do lateral-direito Cláudio Winck, de apenas 17 anos, sobrinho do ex-jogador Luiz Carlos Winck, do zagueiro Jackson, do volante Márcio, dos meias Eduardo Sasha e Fred e do atacante Dellatorre, todos do time sub-23.

Enquanto isso, o grupo principal pensa no jogo de quarta-feira que vem contra o Once Caldas, no Beira-Rio, pela pré-Libertadores. Neste sábado, a equipe fez um treino coletivo contra um combinado de reservas e de jogadores do sub-23. Sem Muriel, Agenor treinou no gol. Outra alteração em relação àquela formação que vinha sendo usada foi a troca do volante Josimar pelo meia João Paulo. Assim, o time ficou com: Agenor; Nei, Rodrigo Moledo, Índio e Kleber; Bolatti, Guiñazu, Oscar e João Paulo; Dagoberto e Leandro Damião.

Confira os 19 jogadores relacionados para o jogo contra o Avenida

Goleiros: Muriel e Renan.

Zagueiros: Dalton, Bolívar, Jackson e Romário.

Laterais: Claudio Winck, Fabricio, Zé Mário e Lima.

Volantes: Elton, Sandro Silva, Márcio.

Meias: Eduardo Sasha e Fred.

Atacantes: Gilberto, Jô, Marcos Aurélio e Dellatorre.