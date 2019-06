Muriel tem lesão no joelho e desfalca a Colômbia no restante da Copa América

O atacante Luis Muriel está fora da Copa América. O jogador colombiano sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo na vitória da sua seleção por 2 a 0 sobre a Argentina no sábado, na Fonte Nova, em Salvador e perderá o restante do torneio.

Muriel sofreu uma entrada dura do volante Paredes no começo do primeiro tempo e teve de ser substituído por Roger Martínez, que abriu o placar na segunda etapa com um golaço. Zapata, que também saiu do banco, selou o triunfo no final da partida.

O Sevilla, da Espanha, clube de Muriel, informou a lesão do atacante na manhã deste domingo. Poucas horas depois, a Federação Colombiana de Futebol emitiu uma nota para confirmar a informação e comunicar que a lesão é de grau 2 e deixará o jogador afastado dos gramados de cinco a sete semanas.

Sobre o volante Wilmar Barrios, que também passou por exames, a Colômbia informou que ele "apresentou um traumatismo no joelho sem maiores consequências" e que o jogador "estará disponível" para os próximos jogos da seleção na competição.

Com o triunfo sobre os argentinos, a Colômbia lidera o Grupo B da Copa América e tem como próximo desafio a partida contra o Catar, na quarta-feira, às 18h30, do Morumbi.