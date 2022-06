Murilo coroa 'momento especial' no Palmeiras com gol da vitória no Choque-Rei

Murilo saiu do Morumbi rindo à toa. Não é pra menos. O defensor do Palmeiras marcou aos 50 minutos o gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Morumbi nesta segunda-feira de que ele certamente vai se lembrar por muito tempo. Ele afirmou que o gol coroa uma fase especial que ele vive em 2022, o seu primeiro ano no time alviverde.

"Fomos felizes com o Gómez fazendo o empate e depois eu fazendo o segundo gol. Agradecer a Deus, é um momento muito especial na minha carreira", disse Murilo, fazendo menção ao gol de seu companheiro de zaga marcado cinco minutos antes.

Leia Também Palmeiras conquista virada épica sobre o São Paulo com gols de zagueiros nos acréscimos

Ele falou em "continuar com os pés no chão e com empenho e dedicação" para manter a equipe na liderança do Brasileirão, assegurada após a conclusão de mais uma rodada. O Palmeiras lidera com 28 pontos. São três de vantagem para o arquirrival Corinthians. O time de Abel Ferreira ostenta o melhor ataque e a melhor defesa do torneio, além de ter ampliado para 19 jogos a série invicta na temporada.

"A gente conversou para não deixar o ritmo cair. Fizemos um primeiro tempo bom. A gente continuou em cima, continuou com a posse de bola, atacando sem parar e concentrado a todo momento", avaliou o jogador, ciente de que a virada sobre o São Paulo era algo plausível.

Abel Ferreira pediu por muito tempo um zagueiro canhoto. O diretoria tentou atender o desejo de seu treinador, mas não conseguiu. Trouxe, contudo, Murilo, destro que joga pela esquerda. Ele foi um dos cinco reforços que o clube trouxe no início do ano e precisou de pouco tempo para conquistar a exigente torcida. Já são seis gols em 31 partidas, marca impressionante para um defensor, e dois títulos.

"Muito feliz. A gente, zagueiros, vem sempre ajudando. Eu, Gomez, Luan, Kuscevic... Sempre com humildade e pés no chão para ajudar nossa equipe", afirmou o defensor de 25 anos, natural de São Gonçalo dos Campos, na Bahia.