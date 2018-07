Murilo e Raniel celebram chance de disputar final pelo Cruzeiro

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo será ainda mais especial para dois jogadores do Cruzeiro: o zagueiro Murilo e o atacante Raniel. Promessas do clube, ambos conquistaram espaço no time durante a temporada e agora vivem a expectativa de levantarem a taça de um torneio nacional logo nos primeiros passos que dão entre os profissionais.

Murilo foi se firmando na equipe, conquistou a confiança do técnico Mano Menezes e formará a dupla de zaga titular com Léo. E ele admite que a oportunidade de jogar as partidas decisivas no Maracanã e no Mineirão representam a realização de um sonho.

"Estou muito feliz por disputar essa final, é um sonho que está se realizando. Estamos no caminho certo e espero ter a chance de levantar meu primeiro título no profissional. Na base do Cruzeiro fui preparado para conquistar títulos e agora terei minha primeira oportunidade nacional", finalizou.

Raniel não teve a sua escalação confirmada por Mano. O atacante disputa uma vaga no setor ofensivo com Rafael Sobis e vê como um privilégio a oportunidade de estar envolvido na decisão da Copa do Brasil.

"É uma coisa muito importante na minha vida, todo jogador quer estar disputando uma final, sempre são grandes jogos. Espero uma partida bastante qualificada, são duas grandes equipes do futebol brasileiro. Se repetir as boas atuações que fizemos na competição podemos sair de lá com o resultado positivo", disse o atacante.